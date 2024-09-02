Губернатор Травников поздравил жителей региона с началом учебного года и посетил спортивную школу-интернат

В этом году за парты впервые садятся почти 40 тысяч первоклассников.Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной линейке, которая прошла в открывшейся в Новосибирске после капитального ремонта Школе-интернате с углублённым изучением спортивных дисциплин.