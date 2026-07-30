Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас

С парабеллумом за пазухой?

А почему бы вместо таджиков не пригласить уволенных немцев?

А нам не стоит радоваться... Богатый сосед самодостаточен... А вот бедного легко натравить на кого угодно...

Валерий Фоменков

Юрчик А почему бы вместо таджиков не пригласить уволенных немцев?

А уволенные немцы согласятся работать на зарплату, которая будет, минимум в 8 раз меньше той, которую они получали? Сомневаюсь.