Есть полное впечатление, что европейскую (и главным образом немецкую) экономику укусила русская матрешка.
Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЯ
Вадим Яковлев
Юрчик
А почему бы вместо таджиков не пригласить уволенных немцев?
С парабеллумом за пазухой?
Ответить
1 м.
Олег Орлов
А нам не стоит радоваться... Богатый сосед самодостаточен... А вот бедного легко натравить на кого угодно...
Ответить
1 м.
Валерий Фоменков
Юрчик
А почему бы вместо таджиков не пригласить уволенных немцев?
А уволенные немцы согласятся работать на зарплату, которая будет, минимум в 8 раз меньше той, которую они получали? Сомневаюсь.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии