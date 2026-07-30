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Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас

Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас

Есть полное впечатление, что европейскую (и главным образом немецкую) экономику укусила русская матрешка.

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Комментарии
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ВЯ
Вадим Яковлев
Юрчик
А почему бы вместо таджиков не пригласить уволенных немцев?
С парабеллумом за пазухой?
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1 м.
Олег Орлов
А нам не стоит радоваться... Богатый сосед самодостаточен... А вот бедного легко натравить на кого угодно...
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1 м.
Валерий Фоменков
Юрчик
А почему бы вместо таджиков не пригласить уволенных немцев?
А уволенные немцы согласятся работать на зарплату, которая будет, минимум в 8 раз меньше той, которую они получали? Сомневаюсь.
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1 м.