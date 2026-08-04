В Тульской области строят дома для переселения из аварийного жилья

На оперативном совещании губернатора Тульской области заместитель председателя Правительства Тульской области, министр строительства Игорь Казенный рассказал о программе переселение из аварийного жилья жителей региона.
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