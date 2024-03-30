Инспекция в Алтайском крае: Шойгу потребовал привлечь к ответственности виновных в срыве сроков в сфере ОПК

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае и потребовал привлечь к ответственности виновных в срыве строительства военно-промышленных объектов.
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