Багратионовские салюты: 80 лет назад началась стратегическая наступательная операция в Белоруссии

Материал опубликован в майском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Жарким летом 1812 года многократно превосходившие 2-ю Западную армию Багратиона силы неприятеля навалились на нее под Гродно, отрезали от 1-й, пытаясь полностью уничтожить.
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