Багратионовские салюты: 80 лет назад началась стратегическая наступательная операция в Белоруссии

Материал опубликован в майском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Жарким летом 1812 года многократно превосходившие 2-ю Западную армию Багратиона силы неприятеля навалились на нее под Гродно, отрезали от 1-й, пытаясь полностью уничтожить.