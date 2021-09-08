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Умеет ли мужчина любить бескорыстно

Умеет ли мужчина любить бескорыстно

Довольно часто я сталкиваюсь с мужским мнением о том, что женщины неспособны на бескорыстную любовь.

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Воробей
Какие только лояльные предлоги люди не приведут, чтобы оправдывать массовые разводы!
Денис
Развод лохов.
Владимир Соколов
чего только не напишет самовлюбленная дура))
Денис
Она видать и есть та самая беззубая 100-киллограмовая уборщица. Рекламу себе делает.
Валентин Поляков
Что за глупый вопрос? Конечно умеет! Вот только обобщать не надо! Мужчины бывают разными, настолько разными, что невозможно даже представить, включив всё богатство воображения! Впрочем как и женщины тоже. Но только мужчина и способен любить бескорыстно. А на корыстную любовь, конечно, если такое сочетание вообще возможно, способны только женщины. Точнее – на имитацию любви за деньги или какие-то материальные выгоды. Обвинять женщин за это – бесполезное занятие, т.к. поведение женщин предопределено Законами Природы, в соответствие с ними любая самка (а женщина – человеческая самка) обладает теми свойствами, которые позволяют ей выносить, родить и выкормить детёнышей. Цивилизация освобождает женщину от этого природного бремени, и женщина больше – не машина деторождения, но полученные от Природы свойства никуда не делись, и они предопределяют поведение женщины, находят выход в избыточной сексуальности и нападках на мужчин. И только человеческая самка способна умерщвлять своих детёнышей абортами и при этом изображать собой жертву! Что касаемо поведения любого самца (а мужчина – человеческий самец), то оно тоже основано на тех же Законах Природы, нацелено на осеменение самки! Ведь на какие только унижения не идёт мужчина, чтобы получить доступ к женскому телу! Исключение – сексуальные маньяки-насильники, но их доли процента. Кстати, все мы – далёкие потомки именно таких мужчин, которые трахали всё, что тёплое и шевелится...
Денис
Быть хозяйственной это не требование, мадама должна такой быть по умолчанию, из за уважения к самой себе. Если же нет, то это всё равно что она перестанет подмываться, брить усики и ваще следить за собой.))) А без финансовых проблем это бомжи, не знал что меркантильные бабы любят бомжей, это чёта новенькое.)))
Элина Морозова
А мужчина должен уважать себя?
Денис
Да.
Элина Морозова
Ну тогда пусть будет хозяйственным ,подмывается и носки не разбрасывает.
Денис
А носки он твои разбрасывает? )))
Элина Морозова
Свои я никому не доверяю.
Денис
И с усиками наверно проблем нет? )))
Элина Морозова
Не люблю усатых дядек..
Денис
Неужели усатых тёток? )))
Элина Морозова
Запомни: Если видишь усатый объект- то это дядька.
Денис
Если ты не любишь усатых, соответственно НЕ усатые которых любишь это кто? )))
Элина Морозова
Бритые.
Денис
А кот твой с усиками или бритый?
Элина Морозова
А твой?
Денис
Ты вначале ответь?
Элина Морозова
Мой такой же.
Денис
Ну а подмываться они все умеют, не парься.)))
Элина Морозова
Они чистоплотнее чем дядьки)))
Денис
И шершавый язычок щекочет и царапает.
Михаил_
Опять «записки обиженки». Хоть указала бы, сколько уже раз замуж сходила.
Михаил_
«хочешь генерала - выходи за лейтенанта»… «Хочешь мужчину без финансовых проблем - меркантильная!». Лейтенанты неплохо зарабатывают. Если же хочешь за молодого красивого генерала, вполне можно предположить меркантильный мотив. ___________ «Хочешь здорового - а как же клятва "и в болезни, и в здравии"?». "И в болезни, и в здравии" относится уже к брачному периоду, а замуж выходить за больного никто не обязывает. А вот если выходишь за больного, но богатого не по любви, очевиден меркантильный мотив. ____________ «Вопрос мужчинам: Вы полюбите». Вопрос некорректный: полюбить-то можно и …опу с ручкой, но не всякой полюбившейся предложат замужество.
Элина Морозова
Корыстные мужчины не женятся))))
Михаил_
Наверное, так или женятся из корыстных мотивов.
Элина Морозова
Из корыстных чаще сожительствуют..
Михаил_
Наверное, и такое бывает. При разводе с богатой женой будет раздел совместно нажитого имущества -- может быть корыстный мотив в заключении брака.
Элина Морозова
Это от аппетита зависит)))
Михаил_
Конечно.

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