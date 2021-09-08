Умеет ли мужчина любить бескорыстно

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаУмеет ли мужчина любить бескорыстно Довольно часто я сталкиваюсь с мужским мнением о том, что женщины неспособны на бескорыстную любовь.Вернуться к статье324НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейКакие только лояльные предлоги люди не приведут, чтобы оправдывать массовые разводы!ДенисРазвод лохов.Владимир Соколовчего только не напишет самовлюбленная дура))ДенисОна видать и есть та самая беззубая 100-киллограмовая уборщица. Рекламу себе делает.Валентин ПоляковЧто за глупый вопрос? Конечно умеет! Вот только обобщать не надо! Мужчины бывают разными, настолько разными, что невозможно даже представить, включив всё богатство воображения! Впрочем как и женщины тоже. Но только мужчина и способен любить бескорыстно. А на корыстную любовь, конечно, если такое сочетание вообще возможно, способны только женщины. Точнее – на имитацию любви за деньги или какие-то материальные выгоды. Обвинять женщин за это – бесполезное занятие, т.к. поведение женщин предопределено Законами Природы, в соответствие с ними любая самка (а женщина – человеческая самка) обладает теми свойствами, которые позволяют ей выносить, родить и выкормить детёнышей. Цивилизация освобождает женщину от этого природного бремени, и женщина больше – не машина деторождения, но полученные от Природы свойства никуда не делись, и они предопределяют поведение женщины, находят выход в избыточной сексуальности и нападках на мужчин. И только человеческая самка способна умерщвлять своих детёнышей абортами и при этом изображать собой жертву! Что касаемо поведения любого самца (а мужчина – человеческий самец), то оно тоже основано на тех же Законах Природы, нацелено на осеменение самки! Ведь на какие только унижения не идёт мужчина, чтобы получить доступ к женскому телу! Исключение – сексуальные маньяки-насильники, но их доли процента. Кстати, все мы – далёкие потомки именно таких мужчин, которые трахали всё, что тёплое и шевелится...ДенисБыть хозяйственной это не требование, мадама должна такой быть по умолчанию, из за уважения к самой себе. Если же нет, то это всё равно что она перестанет подмываться, брить усики и ваще следить за собой.))) А без финансовых проблем это бомжи, не знал что меркантильные бабы любят бомжей, это чёта новенькое.)))Элина МорозоваА мужчина должен уважать себя?ДенисДа.Элина МорозоваНу тогда пусть будет хозяйственным ,подмывается и носки не разбрасывает.ДенисА носки он твои разбрасывает? )))Элина МорозоваСвои я никому не доверяю.ДенисИ с усиками наверно проблем нет? )))Элина МорозоваНе люблю усатых дядек..ДенисНеужели усатых тёток? )))Элина МорозоваЗапомни: Если видишь усатый объект- то это дядька.ДенисЕсли ты не любишь усатых, соответственно НЕ усатые которых любишь это кто? )))Элина МорозоваБритые.ДенисА кот твой с усиками или бритый?Элина МорозоваА твой?ДенисТы вначале ответь?Элина МорозоваМой такой же.ДенисНу а подмываться они все умеют, не парься.)))Элина МорозоваОни чистоплотнее чем дядьки)))ДенисИ шершавый язычок щекочет и царапает.Михаил_Опять «записки обиженки». Хоть указала бы, сколько уже раз замуж сходила.Михаил_«хочешь генерала - выходи за лейтенанта»… «Хочешь мужчину без финансовых проблем - меркантильная!». Лейтенанты неплохо зарабатывают. Если же хочешь за молодого красивого генерала, вполне можно предположить меркантильный мотив. ___________ «Хочешь здорового - а как же клятва "и в болезни, и в здравии"?». "И в болезни, и в здравии" относится уже к брачному периоду, а замуж выходить за больного никто не обязывает. А вот если выходишь за больного, но богатого не по любви, очевиден меркантильный мотив. ____________ «Вопрос мужчинам: Вы полюбите». Вопрос некорректный: полюбить-то можно и …опу с ручкой, но не всякой полюбившейся предложат замужество.Элина МорозоваКорыстные мужчины не женятся))))Михаил_Наверное, так или женятся из корыстных мотивов.Элина МорозоваИз корыстных чаще сожительствуют..Михаил_Наверное, и такое бывает. При разводе с богатой женой будет раздел совместно нажитого имущества -- может быть корыстный мотив в заключении брака.Элина МорозоваЭто от аппетита зависит)))Михаил_Конечно.Комментировать
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