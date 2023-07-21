Аргументы недели

98 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лаврентий Палыч Берия
    был такой леденец "видал сосун", на палочке. Видимо в коридорах штаба НАТО раздают для храбрости.Салливан: если Ро...
  • Лариса Голубицкая
    Какой министр такое и лечение! Выходить нужно,но этого никто не слышит и не услышит!Петр Толстой счит...

Польша сообщила о переброске своих войск к границе с Белоруссией из-за учений армии страны с бойцами «Вагнера»

Польша сообщила о переброске своих войск к границе с Белоруссией из-за учений армии страны с бойцами «Вагнера»

Польская сторона известила о переброске своих войск к границе с Белоруссией из-за учений армии бывшей советской республики с бойцами группы «Вагнера».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх