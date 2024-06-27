28 июня - 2 июля — Дни культуры ОАЭ на Манежной площади

фото: mos.ru/tourism Горожанам и туристам предлагают узнать больше о достопримечательностях страны, традиционных костюмах и кухне, изучить технику росписи хной, побывать на выставке картин и фотоэкспозиции.
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