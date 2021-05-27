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Страна, где все люди живут в своё удовольствие, нет тюрем и армии. А туристы и иммигранты стремятся туда попасть

Страна, где все люди живут в своё удовольствие, нет тюрем и армии. А туристы и иммигранты стремятся туда попасть

Это очень маленькая, но удивительная страна. Продолжительность жизни людей здесь – вторая в мире после Японии.

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Юрий Пинтелин
Был в Андорре,замечательно!
Александр Донигевич
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ, значит !
С 21
На фиг-на фиг...
Валентина
Почему американцы ее не разоряют?
Александр Донигевич
НЕМЕДЛЕННО ПОДНЯТЬ ЭТОТ ВОПРОС В ООН, только в очень закрытом виде, А ВДРУГ УЗНАЮТ АДРЕС.
СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙ
Ну хоть кому то повезло .Хотелось бы в следующей жизни родиться там .

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