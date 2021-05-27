Страна, где все люди живут в своё удовольствие, нет тюрем и армии. А туристы и иммигранты стремятся туда попасть

ЮлияТуризмСтрана, где все люди живут в своё удовольствие, нет тюрем и армии. А туристы и иммигранты стремятся туда попасть Это очень маленькая, но удивительная страна. Продолжительность жизни людей здесь – вторая в мире после Японии.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ПинтелинБыл в Андорре,замечательно!Александр ДонигевичПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ, значит !С2С 21На фиг-на фиг...ВВалентинаПочему американцы ее не разоряют?Александр ДонигевичНЕМЕДЛЕННО ПОДНЯТЬ ЭТОТ ВОПРОС В ООН, только в очень закрытом виде, А ВДРУГ УЗНАЮТ АДРЕС.СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙНу хоть кому то повезло .Хотелось бы в следующей жизни родиться там .Комментировать
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