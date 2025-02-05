501 млн китайцев совершили поездки внутри страны во время каникул 

Во время восьмидневных каникул по случаю праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год/, которые закончились во вторник, внутри страны совершили туристические поездки 501 млн китайцев, что на 5,9 проц.
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