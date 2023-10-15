Вторая свежесть. Эксперт объяснила, когда истекает срок годности продуктов

Остаются ли продукты с просроченным сроком годности пригодными к употреблению, что такое товары с истекающим сроком годности и можно ли их раздавать бесплатно малоимущим гражданам — об этом и многом другом корреспондент aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии