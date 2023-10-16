Рассказываем, как приготовить нежное картофельное пюре в домашних условиях, какими уловками пользуются повара, и что добавить к картошке, чтобы получить неповторимый зимний гарнир.

Картофельное пюре – универсальный гарнир, который нравится и взрослым, и детям. Особой популярностью он пользуется в холодное время года, когда на столе все чаще появляются простые, сытные блюда, вызывающие ностальгию.
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