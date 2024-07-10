Экстрасенс из Хабаровска Олег Гайков: «Людям выгодно списывать свои трудности на порчи»

На ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Место силы», в котором люди, обладающие необычными способностями, раскрывают тайны и секреты Санкт-Петербурга, а также стараются не навести друг на друга порчу, проживая все вместе в магическом доме.
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