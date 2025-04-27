Медведев: ВС РФ после освобождения Курской области продолжают разгром противника

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вытеснение ВСУ из Курской области, обратил внимание, что бойцы ВС РФ продолжают громить украинские войска на разных направлениях фронта.
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