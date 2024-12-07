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Пошла реакция на заявления Кадырова по «потерянной» Украине и «братьям-мигрантам»

Пошла реакция на заявления Кадырова по «потерянной» Украине и «братьям-мигрантам»

Политнавигатор Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал миграционную политику России. Об этом чиновник сказал в ходе «прямой линии» в Грозном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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