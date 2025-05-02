Врач назвала самый вредный шашлык. Что это за мясо?

Классический шашлык — достаточно калорийная и тяжелая для переваривания пища, особенно если жарить его из свинины, баранины или жирной говядины, отметила врач-эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.
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