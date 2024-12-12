Салливан: танки Abrams оказались бесполезны для ВСУ из-за их характеристик

Танки Abrams производства США оказались бесполезными для украинских войск на поле боя и не повлияли должным образом на ситуацию на фронте, заявил советник по национальной безопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан.
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