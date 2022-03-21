Канищев о лиге с Беларусью и Казахстаном: «Миллер на матче «Зенита» всем дал понять – будет чемпионат СССР. Тогда, возможно, уровень нашего футбола поднимется»

Александр Канищев высказался об объединении лиг России, Беларуси и Казахстана. – На неделе состоится собрание клубов РПЛ.

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