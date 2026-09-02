Experts pointed to the "Achilles heel" of Lada submarines

Columnist Andrei Kots drew attention to the vulnerability of Russian diesel-electric submarines (diesel-electric submarines) of Project 677 Lada, which are being built for the Russian Navy.
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