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The Eurasia Daily news agency

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Experts pointed to the "Achilles heel" of Lada submarines

Experts pointed to the "Achilles heel" of Lada submarines

Columnist Andrei Kots drew attention to the vulnerability of Russian diesel-electric submarines (diesel-electric submarines) of Project 677 Lada, which are being built for the Russian Navy.

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