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Владимир Колокольцев наградил отважных детей и подростков, которые оказали содействие полицейским

Владимир Колокольцев наградил отважных детей и подростков, которые оказали содействие полицейским

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений.

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