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Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября

Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября

СМИ сообщили о визите спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину, позднее визит подтвердил президент США Дональд Трамп.

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