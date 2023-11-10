Специалисты по охране природы Камчатки поймали рысь, которая пробралась на танкер «Коряк-1», стоявший на якоре в бухте Бечевинской.
Моя Планета
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Специалисты по охране природы Камчатки поймали рысь, которая пробралась на танкер «Коряк-1», стоявший на якоре в бухте Бечевинской.
Свежие комментарии