Стало известно о погибшем при прорыве дамбы в Карелии

Скриншот видео Один человек погиб в результате прорыва дамбы в Карелии. Как стало известно РЕН ТВ от источника в экстренных службах, было найдено тело водителя экскаватора, которого ранее смыло потоком воды.
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