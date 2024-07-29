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Стало известно о погибшем при прорыве дамбы в Карелии

Стало известно о погибшем при прорыве дамбы в Карелии

Скриншот видео Один человек погиб в результате прорыва дамбы в Карелии. Как стало известно РЕН ТВ от источника в экстренных службах, было найдено тело водителя экскаватора, которого ранее смыло потоком воды.

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