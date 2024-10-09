Иван Манучаров: Как и обещал, привёз рассаду для дворовых клумб жителям посёлка Нижнегорский

Как и обещал, привёз рассаду для дворовых клумб жителям посёлка Нижнегорский Ещё в июне, в ходе встречи с гражданами, проживающими по улице Гагарина, в домах 9 и 11, была озвучена просьба о приобретении зелёных насаждений для высадки во дворе с целью его дальнейшего благоустройства.