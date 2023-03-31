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Барриос пропустит матч «Зенита» с «Уралом», Сергеев и Мостовой готовы сыграть

Встреча команд состоится 1 апреля. Футболисты «Зенита» находятся в разном состоянии после паузы на матчи сборных, однако все готовы принять участие в ближайшем матче, кроме Вильмара Барриоса, который получил травму 12 марта в игре с «Химками».

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