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Японская NYK Line завершила приобретение 50% акций компании Avenir LNG

Японская NYK Line завершила приобретение 50% акций компании Avenir LNG

Японский судоходный и логистический гигант Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) 8 сентября 2026 года официально завершил сделку по приобретению 50% акций компании Avenir LNG у структуры Stolt-Nielsen Gas, дочернего предприятия группы Stolt-Nielsen.

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