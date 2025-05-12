Почему в США нет сорняков на дорожках из плитки: мы боремся, а они предотвращают их ещё в зародыше.

Фото автора Традиционный анекдот в тему: Лето, жара, на песке стоит мужчина в чёрных очках, вытирает пот и говорит восхищённо: - Солнце, песок, вода - наши лучшие друзья! Какая благодать! - Петрович, хватит нести всякую чушь и закидывай дальше песок в бетономешалку! А вообще, если честно, злость берёт! Ты всё лето бегаешь по участку с граблями и лопатой, вёдрами и лейками, поливаешь, подкармливаешь, пропалываешь, защищаешь различными препаратами, лечишь, от души поливаешь разными удобрениями.