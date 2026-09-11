В Челябинске 19 515 растений из Китая заражены опасным трипсом

В Челябинск поступила партия горшочных растений из Китая, предназначенная для местного питомника. Груз проходил проверку на фитосанитарном контроле, а также лабораторную экспертизу, о чем проинформировали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
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