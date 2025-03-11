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В Подмосковье прокуратура взяла на контроль ситуацию с атаками БПЛА

В Подмосковье прокуратура взяла на контроль ситуацию с атаками БПЛА

В Московской области прокуратура взяла на контроль ситуацию с атаками беспилотников. «В Московской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram ведомства.

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