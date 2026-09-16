Надоело ухаживать: внучка насмерть забила бабушку-инвалида в Липецкой области

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Внучка до смерти забила 76-летнюю бабушку-инвалида в Липецкой области. Об этом 16 сентября сообщили в региональной прокуратуре.
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