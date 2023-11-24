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Газета «Культура»

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  • Taurus Zmei
    Какой суд, пойти и забрать, так же забрать ранее наворованноеШвыдкой назвал по...
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  • russ KINDE
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Швыдкой назвал политически ничтожным решение о передаче Киеву скифского золота

Швыдкой назвал политически ничтожным решение о передаче Киеву скифского золота

Решение о передаче коллекции скифского золота Киеву принято под серьезным политическим нажимом. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Taurus Zmei
Какой суд, пойти и забрать, так же забрать ранее наворованное
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