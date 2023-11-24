Швыдкой назвал политически ничтожным решение о передаче Киеву скифского золота

Решение о передаче коллекции скифского золота Киеву принято под серьезным политическим нажимом. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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