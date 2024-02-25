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Полмиллиона «двухсотых», «позиционный тупик»: Два года ZOV прошло. Что дальше?

24 февраля 2022 года Россия бросила вызов установившемуся мировому порядку после распада СССР. Наша страна самоотверженно решила отстоять своё право на безопасность и была втянута в самый крупный вооружённый конфликт со времён Второй мировой войны.

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