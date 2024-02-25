Полмиллиона «двухсотых», «позиционный тупик»: Два года ZOV прошло. Что дальше?

24 февраля 2022 года Россия бросила вызов установившемуся мировому порядку после распада СССР. Наша страна самоотверженно решила отстоять своё право на безопасность и была втянута в самый крупный вооружённый конфликт со времён Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)