"Supply Shortage Problem Has Disappeared": Acer CEO Says Memory Prices To Decline In 2027 As CXMT Starts Mass Production Of New Chip Platform At long last, the memory bubble may be finally bursting.
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