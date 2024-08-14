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Царьград

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В Адыгее произошёл пожар в цехе деревопереработки

В Адыгее произошёл пожар в цехе деревопереработки

Площадь возгорания составила 850 кв. м. На тушение потребовалось около 4,5 часов.Цех деревопереработки вспыхнул вечером 13 августа в хуторе Северо-Восточные Сады Республики Адыгея.

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