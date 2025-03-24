В Роскачестве рассказали, что грозит за самовольное подключение газа

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что грозит за самовольное подключение газа. «Самовольное (несанкционированное) подключение — это то, которое было осуществлено без заключения договора с газовой компанией или с нарушением установленных правил.
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