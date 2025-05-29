Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с Владимиром Путиным обвинения в поставках сербских боеприпасов УкраинеПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с Владимиром Путиным обвинения в поставках сербских боеприпасов Украине.