Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с Владимиром Путиным обвинения в поставках сербских боеприпасов УкраинеПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с Владимиром Путиным обвинения в поставках сербских боеприпасов Украине.
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