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Три года скрывала дочь: откровение Ольги Погодиной на похоронах Алексея Пиманова

Три года скрывала дочь: откровение Ольги Погодиной на похоронах Алексея Пиманова

23 апреля 2026 года не стало Алексея Пиманова — известного режиссёра и телеведущего. На Троекуровском кладбище, во время прощания, его вдова Ольга Погодина произнесла слова, которые заставили замереть всех присутствующих.

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