Глава России Владимир Путин во время общения с Героями страны в Кремле отметил тот факт, что у Украина не имеет своей промышленности, а также финансов и идеологии, заключив, что у неё нет будущего, в отличии от России.
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