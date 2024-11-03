Гладков: Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки беспилотника

Мужчина скончался до приезда врачейМирный житель Белгородской области погиб в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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