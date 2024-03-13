В Кишиневе продолжаются спортивные мероприятия

В столице продолжаются спортивные мероприятия. На этот раз спортсмены сразятся в стрельбе. Соревнования пройдут на стрельбище Спортивного центра Национальной армии, расположенного по адресу: улица Иона Нистора, 16.
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