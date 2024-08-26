Экс-футболист Мостовой считает, что "Спартак" может побеждать без Соболева

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые на выезде сыграли вничью с петербургским "Зенитом" (0:0), заявив, что москвичи могут побеждать и без форварда Александра Соболева, передает Betonmobile.
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