Трамп заключил договор с Путиным после наглости Зеленского — Axios

Президент США Дональд Трамп заключил сделку по дизельному топливу с Владимиром Путиным после того, как Зеленский проигнорировал 6 просьб США прекратить удары по российским НПЗ, пишет Axios.
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