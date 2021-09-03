«Акт о сердцебиении»: действительно ли у плода бьется сердце на шестой неделе беременности

Юрий Ильинов

Грани Агни Йоги 1962 г. 072. Космический ключ в руки дается для постижения жизни. Открывая перспективы космических далей, он позволяет увидеть в истинном свете и смысл земного пребывания человека. Земное человечество имеет свою цель и назначение. Не могут бесцельно и бессмысленно жить и страдать миллиарды людей. Назначение человечества велико. Земной дом – временное его пребывание. Его путь по звездам, и конца этому пути нет. Человечества обитают и на других планетах, и все они, на нашей хотя бы Солнечной Системе, связаны между собою. Ваши старшие братья на планетах других, продвинувшиеся в эволюции далее вас, принимают близкое участие в жизни Земли и много ей помогают. Помощь братьев далеких можно всегда получить, если сознательно к ней устремиться. Помощь эта будет духовной и будет оказана в духе, но не в мерах земных и не в обычном земном понимании. Братья далекие связаны Светом с Землею. Помощь в Свете и Светом. Духи, созвучные Свету, могут ее получать по Лучам, их природе созвучным. Каждый человек на Земле зарождается под лучами определенных светил и всю свою жизнь находится под их воздействием. Кооперация с лучами пространства Далеких Миров, кооперация сознательная – новая страница в жизни земного человечества, которую предстоит ему перевернуть в грядущей Новой Эпохе Матери Мира. Будут даже лечить лучами далеких светил. Лечение лучами Солнца – не чудо, не чудо и лучи Луны и звезд дальних. Живем в мире неограниченных возможностей и раскрыть и приблизить их – Наша задача.