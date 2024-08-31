Овсянка, кукуруза, фасоль и молочная продукция – названы продукты, защищающие от рака

Список продуктов, защищающих организм от рака, составили эксперты в ходе нового исследования. Чтоб остаться здоровым, необходимо употреблять больше клетчатки, содержащейся в таких продуктах, как овсянка, фасоль и кукуруза, а также кальция, содержащегося в йогурте, коровьем молоке и сардинах.