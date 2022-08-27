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Подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции предотвратили прорыв украинских националистов на Николаевско-Криворожском направлении

Подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции предотвратили прорыв украинских националистов на Николаевско-Криворожском направлении

Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатомётов ВСУ были остановлены.

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