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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о матче с Пегулой: «Нужно будет сгибать ноги и быть готовой к длинным розыгрышам с интенсивными ударами»

Швентек о матче с Пегулой: «Нужно будет сгибать ноги и быть готовой к длинным розыгрышам с интенсивными ударами»

В личных встречах полька ведет 6:3. «Мы играли здесь два года назад. Играть против Джессики всегда непросто.

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