Хвойные деревья из опасных регионов привезли в Новосибирск к Новому году-2024

Сезон завоза предновогодних деревьев начался в Новосибирске еще в середине ноября. Все хвойные деревья, привезенных к нам из других регионов требуют подтверждения фитосанитарной безопасности, напоминают в Росссельхознадзоре.
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