В четырех областях центральной Украины была объявлена воздушная тревога

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой областях, а также в подконтрольных украинской армии частях Херсонской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.