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Минобороны России сообщило об уничтожении ангара с американским оружием на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении ангара с американским оружием на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил информацию о том, что Вооруженными силами РФ в районе Одессы ракетами «Оникс» уничтожили ангар с оружием и боеприпасами, которые были доставлены из Америки и Европы.

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