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Контрафронт

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Украина: По меньшей мере 17 человек погибли и еще 44 получили ранения в Киевской области, в том...

Украина: По меньшей мере 17 человек погибли и еще 44 получили ранения в Киевской области, в том числе в Броварском, Фастовском и Бучском районах, ранним утром по местному времени в результате атак российских ракет и беспилотников.

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