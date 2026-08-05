Украина: По меньшей мере 17 человек погибли и еще 44 получили ранения в Киевской области, в том числе в Броварском, Фастовском и Бучском районах, ранним утром по местному времени в результате атак российских ракет и беспилотников.
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